1 ريال قطري إلى بيزو فلبيني

تحويل QAR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1 qar
15.33 php

1.00000 QAR = 15.32820 PHP

Mid-market exchange rate at 12:24
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20141.36435285.3750.8047970.93015781.5491.53681
1INR0.01201910.01639823.429930.009672870.01117959.393460.0184709
1CAD0.7329560.98241209.1660.5898750.68175572.8361.1264
1PKR0.003504160.2915510.004780910.002820140.003259382.738670.00538522

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rial

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / Philippine Peso
1 QAR15.32820 PHP
5 QAR76.64100 PHP
10 QAR153.28200 PHP
20 QAR306.56400 PHP
50 QAR766.41000 PHP
100 QAR1532.82000 PHP
250 QAR3832.05000 PHP
500 QAR7664.10000 PHP
1000 QAR15328.20000 PHP
2000 QAR30656.40000 PHP
5000 QAR76641.00000 PHP
10000 QAR153282.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / الريال القطري
1 PHP0.06524 QAR
5 PHP0.32620 QAR
10 PHP0.65239 QAR
20 PHP1.30478 QAR
50 PHP3.26196 QAR
100 PHP6.52392 QAR
250 PHP16.30980 QAR
500 PHP32.61960 QAR
1000 PHP65.23920 QAR
2000 PHP130.47840 QAR
5000 PHP326.19600 QAR
10000 PHP652.39200 QAR