5 ريال قطري إلى كيب لاوي

تحويل QAR إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

٥ qar
٢٨٬٤٠٧٫٩٥ lak

1.00000 QAR = 5681.59000 LAK

Mid-market exchange rate at 11:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.075389.46761.466661.651770.964318.7519
1GBP1.155411.2424103.3711.694571.908451.1141521.666
1USD0.929950.804894183.20251.363951.53610.896817.4388
1INR0.01117720.009673910.012018910.01639310.01846220.01077850.209595

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / كيب لاوسي
1 QAR5681.59000 LAK
5 QAR28407.95000 LAK
10 QAR56815.90000 LAK
20 QAR113631.80000 LAK
50 QAR284079.50000 LAK
100 QAR568159.00000 LAK
250 QAR1420397.50000 LAK
500 QAR2840795.00000 LAK
1000 QAR5681590.00000 LAK
2000 QAR11363180.00000 LAK
5000 QAR28407950.00000 LAK
10000 QAR56815900.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الريال القطري
1 LAK0.00018 QAR
5 LAK0.00088 QAR
10 LAK0.00176 QAR
20 LAK0.00352 QAR
50 LAK0.00880 QAR
100 LAK0.01760 QAR
250 LAK0.04400 QAR
500 LAK0.08800 QAR
1000 LAK0.17601 QAR
2000 LAK0.35201 QAR
5000 LAK0.88004 QAR
10000 LAK1.76007 QAR