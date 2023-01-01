5000 ريال قطري إلى جنيه جيرزي

تحويل QAR إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ qar
١٬١٠٤٫٢٠ jep

1.00000 QAR = 0.22084 JEP

Mid-market exchange rate at 11:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.074789.40431.465891.651610.96418.7534
1GBP1.1554711.2418103.3051.693821.908411.1138721.6693
1USD0.93050.805283183.191.3641.536810.89717.4499
1INR0.01118510.009680040.012020710.01639620.01847350.01078250.20976

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

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QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / جنيه جيرسي
1 QAR0.22084 JEP
5 QAR1.10420 JEP
10 QAR2.20839 JEP
20 QAR4.41678 JEP
50 QAR11.04195 JEP
100 QAR22.08390 JEP
250 QAR55.20975 JEP
500 QAR110.41950 JEP
1000 QAR220.83900 JEP
2000 QAR441.67800 JEP
5000 QAR1104.19500 JEP
10000 QAR2208.39000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الريال القطري
1 JEP4.52819 QAR
5 JEP22.64095 QAR
10 JEP45.28190 QAR
20 JEP90.56380 QAR
50 JEP226.40950 QAR
100 JEP452.81900 QAR
250 JEP1132.04750 QAR
500 JEP2264.09500 QAR
1000 JEP4528.19000 QAR
2000 JEP9056.38000 QAR
5000 JEP22640.95000 QAR
10000 JEP45281.90000 QAR