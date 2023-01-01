10 ريال قطري إلى جنيه جيرزي

تحويل QAR إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ qar
٢٫٢١ jep

1.00000 QAR = 0.22081 JEP

Mid-market exchange rate at 11:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.074589.41.465621.651430.9636518.7594
1GBP1.1556711.24175103.3151.693751.908481.1136621.6793
1USD0.93070.805315183.20151.3641.536920.8968517.4587
1INR0.01118570.009679090.01201910.01639390.01847230.01077930.209836

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / جنيه جيرسي
1 QAR0.22081 JEP
5 QAR1.10407 JEP
10 QAR2.20814 JEP
20 QAR4.41628 JEP
50 QAR11.04070 JEP
100 QAR22.08140 JEP
250 QAR55.20350 JEP
500 QAR110.40700 JEP
1000 QAR220.81400 JEP
2000 QAR441.62800 JEP
5000 QAR1104.07000 JEP
10000 QAR2208.14000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الريال القطري
1 JEP4.52870 QAR
5 JEP22.64350 QAR
10 JEP45.28700 QAR
20 JEP90.57400 QAR
50 JEP226.43500 QAR
100 JEP452.87000 QAR
250 JEP1132.17500 QAR
500 JEP2264.35000 QAR
1000 JEP4528.70000 QAR
2000 JEP9057.40000 QAR
5000 JEP22643.50000 QAR
10000 JEP45287.00000 QAR