5000 ريال قطري إلى جنيه جيرنزي

تحويل QAR إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ qar
١٬١٠٤٫٣٧ ggp

1.00000 QAR = 0.22087 GGP

Mid-market exchange rate at 11:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.075189.46071.466711.652220.963518.758
1GBP1.1551311.2419103.341.694261.908561.1129721.6683
1USD0.930150.805218183.21151.364251.536810.896217.4477
1INR0.01117810.009676760.012017610.0163950.01846870.01077010.209679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / جنيه غيرنسي
1 QAR0.22087 GGP
5 QAR1.10437 GGP
10 QAR2.20873 GGP
20 QAR4.41746 GGP
50 QAR11.04365 GGP
100 QAR22.08730 GGP
250 QAR55.21825 GGP
500 QAR110.43650 GGP
1000 QAR220.87300 GGP
2000 QAR441.74600 GGP
5000 QAR1104.36500 GGP
10000 QAR2208.73000 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / الريال القطري
1 GGP4.52748 QAR
5 GGP22.63740 QAR
10 GGP45.27480 QAR
20 GGP90.54960 QAR
50 GGP226.37400 QAR
100 GGP452.74800 QAR
250 GGP1131.87000 QAR
500 GGP2263.74000 QAR
1000 GGP4527.48000 QAR
2000 GGP9054.96000 QAR
5000 GGP22637.40000 QAR
10000 GGP45274.80000 QAR