1 ريال قطري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل QAR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1 qar
6.23 czk

1.00000 QAR = 6.23136 CZK

Mid-market exchange rate at 10:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0750589.45761.466741.651890.9637518.7822
1GBP1.1549311.2416103.3171.693981.907811.1130721.692
1USD0.93020.805412183.21251.364351.536570.896517.471
1INR0.01117850.009678980.012017410.0163960.01846560.01077360.209956

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rial

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / الجمهورية التشيكية كورونا
1 QAR6.23136 CZK
5 QAR31.15680 CZK
10 QAR62.31360 CZK
20 QAR124.62720 CZK
50 QAR311.56800 CZK
100 QAR623.13600 CZK
250 QAR1557.84000 CZK
500 QAR3115.68000 CZK
1000 QAR6231.36000 CZK
2000 QAR12462.72000 CZK
5000 QAR31156.80000 CZK
10000 QAR62313.60000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الريال القطري
1 CZK0.16048 QAR
5 CZK0.80240 QAR
10 CZK1.60479 QAR
20 CZK3.20958 QAR
50 CZK8.02395 QAR
100 CZK16.04790 QAR
250 CZK40.11975 QAR
500 CZK80.23950 QAR
1000 CZK160.47900 QAR
2000 CZK320.95800 QAR
5000 CZK802.39500 QAR
10000 CZK1604.79000 QAR