2000 ريال قطري إلى فلورن أروبي

تحويل QAR إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ qar
٩٩٢٫٨١ awg

1.00000 QAR = 0.49641 AWG

Mid-market exchange rate at 10:21
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.0749589.44391.466231.651480.963718.7641
1GBP1.154611.2411103.2691.692861.906741.1126921.6644
1USD0.930250.805737183.20751.3641.536330.8965517.4558
1INR0.01118020.009683460.012018110.01639280.01846390.01077490.209786

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / Aruban Florin
1 QAR0.49641 AWG
5 QAR2.48203 AWG
10 QAR4.96407 AWG
20 QAR9.92814 AWG
50 QAR24.82035 AWG
100 QAR49.64070 AWG
250 QAR124.10175 AWG
500 QAR248.20350 AWG
1000 QAR496.40700 AWG
2000 QAR992.81400 AWG
5000 QAR2482.03500 AWG
10000 QAR4964.07000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / الريال القطري
1 AWG2.01448 QAR
5 AWG10.07240 QAR
10 AWG20.14480 QAR
20 AWG40.28960 QAR
50 AWG100.72400 QAR
100 AWG201.44800 QAR
250 AWG503.62000 QAR
500 AWG1007.24000 QAR
1000 AWG2014.48000 QAR
2000 AWG4028.96000 QAR
5000 AWG10072.40000 QAR
10000 AWG20144.80000 QAR