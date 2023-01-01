100 غواراني باراغواي إلى دولار سنغافوري

تحويل PYG إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pyg
٠٫٠٢ sgd

1.00000 PYG = 0.00018 SGD

Mid-market exchange rate at 09:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.074489.41491.465481.650890.963318.762
1GBP1.154611.2405103.2381.692041.906121.1122321.6626
1USD0.930750.806127183.22311.3641.536570.8965517.4628
1INR0.01118380.009686330.012015910.01638970.01846330.01077290.209831

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار سنغافورة
1 PYG0.00018 SGD
5 PYG0.00090 SGD
10 PYG0.00181 SGD
20 PYG0.00362 SGD
50 PYG0.00904 SGD
100 PYG0.01809 SGD
250 PYG0.04522 SGD
500 PYG0.09043 SGD
1000 PYG0.18086 SGD
2000 PYG0.36172 SGD
5000 PYG0.90430 SGD
10000 PYG1.80861 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / غواراني باراغواي
1 SGD5529.10000 PYG
5 SGD27645.50000 PYG
10 SGD55291.00000 PYG
20 SGD110582.00000 PYG
50 SGD276455.00000 PYG
100 SGD552910.00000 PYG
250 SGD1382275.00000 PYG
500 SGD2764550.00000 PYG
1000 SGD5529100.00000 PYG
2000 SGD11058200.00000 PYG
5000 SGD27645500.00000 PYG
10000 SGD55291000.00000 PYG