500 غواراني باراغواي إلى دينار كويتي

تحويل PYG إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ pyg
٠٫٠٢١ kwd

1.00000 PYG = 0.00004 KWD

Mid-market exchange rate at 09:24
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.074889.43361.46571.650740.963318.7554
1GBP1.15511.24135103.2921.692831.906541.1126121.6617
1USD0.93040.805575183.20951.36371.535860.8963517.4501
1INR0.01118150.009681280.012017910.01638880.01845780.01077220.209713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / Kuwaiti Dinar
1 PYG0.00004 KWD
5 PYG0.00021 KWD
10 PYG0.00041 KWD
20 PYG0.00083 KWD
50 PYG0.00207 KWD
100 PYG0.00414 KWD
250 PYG0.01034 KWD
500 PYG0.02069 KWD
1000 PYG0.04137 KWD
2000 PYG0.08274 KWD
5000 PYG0.20685 KWD
10000 PYG0.41370 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / غواراني باراغواي
1 KWD24171.80000 PYG
5 KWD120859.00000 PYG
10 KWD241718.00000 PYG
20 KWD483436.00000 PYG
50 KWD1208590.00000 PYG
100 KWD2417180.00000 PYG
250 KWD6042950.00000 PYG
500 KWD12085900.00000 PYG
1000 KWD24171800.00000 PYG
2000 KWD48343600.00000 PYG
5000 KWD120859000.00000 PYG
10000 KWD241718000.00000 PYG