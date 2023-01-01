1 غواراني باراغواي إلى دينار أردني

تحويل PYG إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١ pyg
٠٫٠٠٠ jod

1.00000 PYG = 0.00010 JOD

Mid-market exchange rate at 09:18
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.534883.190.929955.83731.34891.36350.805121
1AUD0.65155154.20240.60586836.38080.8788760.8883880.524576
1INR0.01202070.018449410.01117790.6712020.01621470.01639020.00967809
1EUR1.07541.6505389.4625160.04741.450611.466310.8658

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / الدينار الأردني
1 PYG0.00010 JOD
5 PYG0.00048 JOD
10 PYG0.00095 JOD
20 PYG0.00190 JOD
50 PYG0.00475 JOD
100 PYG0.00951 JOD
250 PYG0.02377 JOD
500 PYG0.04754 JOD
1000 PYG0.09508 JOD
2000 PYG0.19016 JOD
5000 PYG0.47539 JOD
10000 PYG0.95078 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / غواراني باراغواي
1 JOD10517.70000 PYG
5 JOD52588.50000 PYG
10 JOD105177.00000 PYG
20 JOD210354.00000 PYG
50 JOD525885.00000 PYG
100 JOD1051770.00000 PYG
250 JOD2629425.00000 PYG
500 JOD5258850.00000 PYG
1000 JOD10517700.00000 PYG
2000 JOD21035400.00000 PYG
5000 JOD52588500.00000 PYG
10000 JOD105177000.00000 PYG