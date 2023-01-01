10 غواراني باراغواي إلى روبية هندية

تحويل PYG إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pyg
٠٫١١ inr

1.00000 PYG = 0.01115 INR

Mid-market exchange rate at 09:12
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.075289.46741.465711.649460.963518.7391
1GBP1.15511.2419103.3381.692961.905191.1128421.6445
1USD0.930050.805218183.211.36321.53410.896117.4285
1INR0.01117730.009676940.012017810.01638260.01843640.01076910.209452

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

PYG إلى USD

PYG إلى AUD

PYG إلى INR

PYG إلى EUR

PYG إلى PHP

PYG إلى SGD

PYG إلى CAD

PYG إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل غواراني باراغواي / الروبية الهندية
1 PYG0.01115 INR
5 PYG0.05576 INR
10 PYG0.11152 INR
20 PYG0.22305 INR
50 PYG0.55761 INR
100 PYG1.11523 INR
250 PYG2.78808 INR
500 PYG5.57615 INR
1000 PYG11.15230 INR
2000 PYG22.30460 INR
5000 PYG55.76150 INR
10000 PYG111.52300 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / غواراني باراغواي
1 INR89.66760 PYG
5 INR448.33800 PYG
10 INR896.67600 PYG
20 INR1793.35200 PYG
50 INR4483.38000 PYG
100 INR8966.76000 PYG
250 INR22416.90000 PYG
500 INR44833.80000 PYG
1000 INR89667.60000 PYG
2000 INR179335.20000 PYG
5000 INR448338.00000 PYG
10000 INR896676.00000 PYG