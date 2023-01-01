5 غواراني باراغواي إلى لاري جورجي

تحويل PYG إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

٥ pyg
٠٫٠٠ gel

1.00000 PYG = 0.00036 GEL

Mid-market exchange rate at 09:04
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.074989.42821.4661.650140.963318.7387
1GBP1.1544711.24095103.2431.692471.905051.112121.6335
1USD0.93030.805834183.19681.363851.535160.8962517.433
1INR0.01118220.009685880.012019710.01639310.01845210.01077260.209539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل غواراني باراغواي / لاري جورجي
1 PYG0.00036 GEL
5 PYG0.00181 GEL
10 PYG0.00363 GEL
20 PYG0.00725 GEL
50 PYG0.01813 GEL
100 PYG0.03626 GEL
250 PYG0.09066 GEL
500 PYG0.18132 GEL
1000 PYG0.36263 GEL
2000 PYG0.72527 GEL
5000 PYG1.81317 GEL
10000 PYG3.62634 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / غواراني باراغواي
1 GEL2757.60000 PYG
5 GEL13788.00000 PYG
10 GEL27576.00000 PYG
20 GEL55152.00000 PYG
50 GEL137880.00000 PYG
100 GEL275760.00000 PYG
250 GEL689400.00000 PYG
500 GEL1378800.00000 PYG
1000 GEL2757600.00000 PYG
2000 GEL5515200.00000 PYG
5000 GEL13788000.00000 PYG
10000 GEL27576000.00000 PYG