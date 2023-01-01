10 غواراني باراغواي إلى دولار فيجي

تحويل PYG إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

10 pyg
0.00 fjd

1.00000 PYG = 0.00030 FJD

Mid-market exchange rate at 08:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.07589.46151.466091.650040.96318.729
1GBP1.154611.241103.2761.692481.904831.1118821.6211
1USD0.93020.805802183.221.36381.534920.89617.4223
1INR0.0111780.009682790.012016310.01638790.01844410.01076660.209352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار فيجي
1 PYG0.00030 FJD
5 PYG0.00151 FJD
10 PYG0.00302 FJD
20 PYG0.00604 FJD
50 PYG0.01509 FJD
100 PYG0.03019 FJD
250 PYG0.07547 FJD
500 PYG0.15095 FJD
1000 PYG0.30189 FJD
2000 PYG0.60379 FJD
5000 PYG1.50947 FJD
10000 PYG3.01894 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / غواراني باراغواي
1 FJD3312.42000 PYG
5 FJD16562.10000 PYG
10 FJD33124.20000 PYG
20 FJD66248.40000 PYG
50 FJD165621.00000 PYG
100 FJD331242.00000 PYG
250 FJD828105.00000 PYG
500 FJD1656210.00000 PYG
1000 FJD3312420.00000 PYG
2000 FJD6624840.00000 PYG
5000 FJD16562100.00000 PYG
10000 FJD33124200.00000 PYG