5000 غواراني باراغواي إلى فلورن أروبي

تحويل PYG إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ pyg
١٫٢١ awg

1.00000 PYG = 0.00024 AWG

Mid-market exchange rate at 08:39
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.075689.47941.466741.648930.963618.7299
1GBP1.153811.24105103.2431.692361.902581.111821.6109
1USD0.92970.805769183.19021.363651.533040.895917.4134
1INR0.01117580.009685870.012020610.0163920.01842810.01076930.20932

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / Aruban Florin
1 PYG0.00024 AWG
5 PYG0.00121 AWG
10 PYG0.00243 AWG
20 PYG0.00485 AWG
50 PYG0.01213 AWG
100 PYG0.02426 AWG
250 PYG0.06065 AWG
500 PYG0.12129 AWG
1000 PYG0.24259 AWG
2000 PYG0.48517 AWG
5000 PYG1.21294 AWG
10000 PYG2.42587 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / غواراني باراغواي
1 AWG4122.23000 PYG
5 AWG20611.15000 PYG
10 AWG41222.30000 PYG
20 AWG82444.60000 PYG
50 AWG206111.50000 PYG
100 AWG412223.00000 PYG
250 AWG1030557.50000 PYG
500 AWG2061115.00000 PYG
1000 AWG4122230.00000 PYG
2000 AWG8244460.00000 PYG
5000 AWG20611150.00000 PYG
10000 AWG41222300.00000 PYG