1 زلوتي بولندي إلى كواشا زامبي

تحويل PLN إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
٥٫٣٧ zmw

1.00000 PLN = 5.37174 ZMW

Mid-market exchange rate at 08:31
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.93060.80687583.20240.89631295.8811.021922.7364
1EUR1.074610.86789.40930.96321392.5511.843924.432
1GBP1.239351.15341103.1171.110961606.0513.660828.1799
1INR0.01201890.01118450.0096977310.010772515.5750.1324710.27326

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / زيميو
1 PLN5.37174 ZMW
5 PLN26.85870 ZMW
10 PLN53.71740 ZMW
20 PLN107.43480 ZMW
50 PLN268.58700 ZMW
100 PLN537.17400 ZMW
250 PLN1342.93500 ZMW
500 PLN2685.87000 ZMW
1000 PLN5371.74000 ZMW
2000 PLN10743.48000 ZMW
5000 PLN26858.70000 ZMW
10000 PLN53717.40000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / الزلوتي البولندي
1 ZMW0.18616 PLN
5 ZMW0.93079 PLN
10 ZMW1.86159 PLN
20 ZMW3.72318 PLN
50 ZMW9.30795 PLN
100 ZMW18.61590 PLN
250 ZMW46.53975 PLN
500 ZMW93.07950 PLN
1000 ZMW186.15900 PLN
2000 ZMW372.31800 PLN
5000 ZMW930.79500 PLN
10000 ZMW1861.59000 PLN