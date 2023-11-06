ألف زلوتي بولندي إلى بيزو أوروغواي

تحويل PLN إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

1000 pln
9642.57 uyu

1.00000 PLN = 9.64257 UYU

Mid-market exchange rate at 08:18
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.0746589.41571.466091.649250.9638518.7151
1GBP1.153411.23955103.1361.691061.902321.1117121.5869
1USD0.930550.806744183.20451.364251.534680.896817.4151
1INR0.01118370.009695920.012018610.01639630.01844470.01077830.209305

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / البيزو االأوروجواي
1 PLN9.64257 UYU
5 PLN48.21285 UYU
10 PLN96.42570 UYU
20 PLN192.85140 UYU
50 PLN482.12850 UYU
100 PLN964.25700 UYU
250 PLN2410.64250 UYU
500 PLN4821.28500 UYU
1000 PLN9642.57000 UYU
2000 PLN19285.14000 UYU
5000 PLN48212.85000 UYU
10000 PLN96425.70000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / الزلوتي البولندي
1 UYU0.10371 PLN
5 UYU0.51853 PLN
10 UYU1.03707 PLN
20 UYU2.07414 PLN
50 UYU5.18535 PLN
100 UYU10.37070 PLN
250 UYU25.92675 PLN
500 UYU51.85350 PLN
1000 UYU103.70700 PLN
2000 UYU207.41400 PLN
5000 UYU518.53500 PLN
10000 UYU1037.07000 PLN