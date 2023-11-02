1 زلوتي بولندي إلى بات تايلاندي

تحويل PLN إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1 pln
8.52 thb

1.00000 PLN = 8.52243 THB

Mid-market exchange rate at 08:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.073589.33291.465491.649640.9639518.73
1GBP1.153411.23815103.0351.690261.902651.1118221.6027
1USD0.931550.807657183.21651.365151.536690.897917.4476
1INR0.01119410.009705490.012016810.01640480.01846620.01078990.209665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / باهت تايلندي
1 PLN8.52243 THB
5 PLN42.61215 THB
10 PLN85.22430 THB
20 PLN170.44860 THB
50 PLN426.12150 THB
100 PLN852.24300 THB
250 PLN2130.60750 THB
500 PLN4261.21500 THB
1000 PLN8522.43000 THB
2000 PLN17044.86000 THB
5000 PLN42612.15000 THB
10000 PLN85224.30000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / الزلوتي البولندي
1 THB0.11734 PLN
5 THB0.58669 PLN
10 THB1.17337 PLN
20 THB2.34674 PLN
50 THB5.86685 PLN
100 THB11.73370 PLN
250 THB29.33425 PLN
500 THB58.66850 PLN
1000 THB117.33700 PLN
2000 THB234.67400 PLN
5000 THB586.68500 PLN
10000 THB1173.37000 PLN