100 زلوتي بولندي إلى كولون سلفادوري

تحويل PLN إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pln
٢١٠٫٥٢ svc

1.00000 PLN = 2.10523 SVC

Mid-market exchange rate at 08:00
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0732589.32121.465311.649630.963918.7313
1GBP1.153211.23765103.0031.689761.902321.1115721.6006
1USD0.931750.807983183.2251.36531.537040.898117.4529
1INR0.01119550.009708420.012015610.01640490.01846850.01079120.209707

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / كولون سلفادوري
1 PLN2.10523 SVC
5 PLN10.52615 SVC
10 PLN21.05230 SVC
20 PLN42.10460 SVC
50 PLN105.26150 SVC
100 PLN210.52300 SVC
250 PLN526.30750 SVC
500 PLN1052.61500 SVC
1000 PLN2105.23000 SVC
2000 PLN4210.46000 SVC
5000 PLN10526.15000 SVC
10000 PLN21052.30000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / الزلوتي البولندي
1 SVC0.47501 PLN
5 SVC2.37504 PLN
10 SVC4.75008 PLN
20 SVC9.50016 PLN
50 SVC23.75040 PLN
100 SVC47.50080 PLN
250 SVC118.75200 PLN
500 SVC237.50400 PLN
1000 SVC475.00800 PLN
2000 SVC950.01600 PLN
5000 SVC2375.04000 PLN
10000 SVC4750.08000 PLN