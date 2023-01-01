ألف زلوتي بولندي إلى فرنك رواندي

تحويل PLN إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pln
٢٩٤٬٧٢٠ rwf

1.00000 PLN = 294.72000 RWF

Mid-market exchange rate at 07:47
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.93080.80674483.19750.89691296.0211.031222.7376
1EUR1.0743510.866789.38320.963551392.3811.851324.428
1GBP1.239551.15381103.1271.111751606.4813.674128.1851
1INR0.01201960.01118780.0096967410.010780415.57760.1325910.273295

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Rwandan Franc
1 PLN294.72000 RWF
5 PLN1473.60000 RWF
10 PLN2947.20000 RWF
20 PLN5894.40000 RWF
50 PLN14736.00000 RWF
100 PLN29472.00000 RWF
250 PLN73680.00000 RWF
500 PLN147360.00000 RWF
1000 PLN294720.00000 RWF
2000 PLN589440.00000 RWF
5000 PLN1473600.00000 RWF
10000 PLN2947200.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الزلوتي البولندي
1 RWF0.00339 PLN
5 RWF0.01697 PLN
10 RWF0.03393 PLN
20 RWF0.06786 PLN
50 RWF0.16965 PLN
100 RWF0.33930 PLN
250 RWF0.84826 PLN
500 RWF1.69652 PLN
1000 RWF3.39305 PLN
2000 RWF6.78610 PLN
5000 RWF16.96525 PLN
10000 RWF33.93050 PLN