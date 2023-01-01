1 زلوتي بولندي إلى فرنك رواندي

تحويل PLN إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
٢٩٥ rwf

1.00000 PLN = 294.69500 RWF

Mid-market exchange rate at 07:48
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.930850.80687583.20550.89691296.1911.03122.7393
1EUR1.074310.866889.38770.963551392.511.850524.4285
1GBP1.239351.153671103.1211.111621606.4313.671628.1824
1INR0.01201840.01118720.0096973710.010779315.57820.1325750.273287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Rwandan Franc
1 PLN294.69500 RWF
5 PLN1473.47500 RWF
10 PLN2946.95000 RWF
20 PLN5893.90000 RWF
50 PLN14734.75000 RWF
100 PLN29469.50000 RWF
250 PLN73673.75000 RWF
500 PLN147347.50000 RWF
1000 PLN294695.00000 RWF
2000 PLN589390.00000 RWF
5000 PLN1473475.00000 RWF
10000 PLN2946950.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الزلوتي البولندي
1 RWF0.00339 PLN
5 RWF0.01697 PLN
10 RWF0.03393 PLN
20 RWF0.06787 PLN
50 RWF0.16967 PLN
100 RWF0.33933 PLN
250 RWF0.84833 PLN
500 RWF1.69667 PLN
1000 RWF3.39334 PLN
2000 RWF6.78668 PLN
5000 RWF16.96670 PLN
10000 RWF33.93340 PLN