1 زلوتي بولندي إلى وون كوري جنوبي
تحويل PLN إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي
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مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى وون كوري جنوبي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for زلالة بولندية
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الزلوتي البولندي / وون كوريا الجنوبية
|1 PLN
|312.67700 KRW
|5 PLN
|1563.38500 KRW
|10 PLN
|3126.77000 KRW
|20 PLN
|6253.54000 KRW
|50 PLN
|15633.85000 KRW
|100 PLN
|31267.70000 KRW
|250 PLN
|78169.25000 KRW
|500 PLN
|156338.50000 KRW
|1000 PLN
|312677.00000 KRW
|2000 PLN
|625354.00000 KRW
|5000 PLN
|1563385.00000 KRW
|10000 PLN
|3126770.00000 KRW