5 زلوتي بولندي إلى يوان صيني

تحويل PLN إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

5 pln
8.78 cny

1.00000 PLN = 1.75508 CNY

Mid-market exchange rate at 06:03
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.93130.80762483.20250.89681299.3111.031722.7312
1EUR1.073810.8672589.34280.9631395.211.845524.408
1GBP1.23821.153071103.0211.110411608.8113.658728.1441
1INR0.01201890.01119280.0097067310.010778515.61620.1325890.273195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Chinese Yuan RMB
1 PLN1.75508 CNY
5 PLN8.77540 CNY
10 PLN17.55080 CNY
20 PLN35.10160 CNY
50 PLN87.75400 CNY
100 PLN175.50800 CNY
250 PLN438.77000 CNY
500 PLN877.54000 CNY
1000 PLN1755.08000 CNY
2000 PLN3510.16000 CNY
5000 PLN8775.40000 CNY
10000 PLN17550.80000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الزلوتي البولندي
1 CNY0.56978 PLN
5 CNY2.84888 PLN
10 CNY5.69776 PLN
20 CNY11.39552 PLN
50 CNY28.48880 PLN
100 CNY56.97760 PLN
250 CNY142.44400 PLN
500 CNY284.88800 PLN
1000 CNY569.77600 PLN
2000 CNY1139.55200 PLN
5000 CNY2848.88000 PLN
10000 CNY5697.76000 PLN