5 زلوتي بولندي إلى ليف بلغاري

تحويل PLN إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

٥ pln
٢٫٢٠ bgn

1.00000 PLN = 0.43949 BGN

Mid-market exchange rate at 05:45
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.931350.80791883.20.896951298.6811.033422.7245
1EUR1.073710.8674589.33180.963051394.3911.846724.3995
1GBP1.237751.15281102.9811.110211607.4413.656928.1278
1INR0.01201920.01119420.0097105510.010780615.60910.1326130.273133

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / لياف بلغاري
1 PLN0.43949 BGN
5 PLN2.19747 BGN
10 PLN4.39493 BGN
20 PLN8.78986 BGN
50 PLN21.97465 BGN
100 PLN43.94930 BGN
250 PLN109.87325 BGN
500 PLN219.74650 BGN
1000 PLN439.49300 BGN
2000 PLN878.98600 BGN
5000 PLN2197.46500 BGN
10000 PLN4394.93000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الزلوتي البولندي
1 BGN2.27535 PLN
5 BGN11.37675 PLN
10 BGN22.75350 PLN
20 BGN45.50700 PLN
50 BGN113.76750 PLN
100 BGN227.53500 PLN
250 BGN568.83750 PLN
500 BGN1137.67500 PLN
1000 BGN2275.35000 PLN
2000 BGN4550.70000 PLN
5000 BGN11376.75000 PLN
10000 BGN22753.50000 PLN