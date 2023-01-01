5 روبية باكستانية إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل PKR إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

5 pkr
11 xof

1.00000 PKR = 2.16491 XOF

Mid-market exchange rate at 05:20
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9313583.1860.8079833.67291.365153.751528.4171
1EUR1.0737189.31680.86753.943591.465764.0279930.5114
1INR0.01202130.011196110.009712970.04415290.01641080.04509770.341609
1GBP1.237651.15274102.95514.545761.689584.6430435.1704

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 PKR2.16491 XOF
5 PKR10.82455 XOF
10 PKR21.64910 XOF
20 PKR43.29820 XOF
50 PKR108.24550 XOF
100 PKR216.49100 XOF
250 PKR541.22750 XOF
500 PKR1082.45500 XOF
1000 PKR2164.91000 XOF
2000 PKR4329.82000 XOF
5000 PKR10824.55000 XOF
10000 PKR21649.10000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Pakistani Rupee
1 XOF0.46191 PKR
5 XOF2.30956 PKR
10 XOF4.61912 PKR
20 XOF9.23824 PKR
50 XOF23.09560 PKR
100 XOF46.19120 PKR
250 XOF115.47800 PKR
500 XOF230.95600 PKR
1000 XOF461.91200 PKR
2000 XOF923.82400 PKR
5000 XOF2309.56000 PKR
10000 XOF4619.12000 PKR