10 روبية باكستانية إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل PKR إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pkr
٠٫١٠ xcd

1.00000 PKR = 0.00951 XCD

Mid-market exchange rate at 05:22
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931683.19250.8080163.67291.365253.751428.4178
1EUR1.0734189.29880.86733.942491.465464.0267530.5037
1INR0.01202030.011198410.00971260.04414940.01641070.0450930.341591
1GBP1.23761.153102.95914.545581.689634.6427335.1699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار شرق الكاريبي
1 PKR0.00951 XCD
5 PKR0.04754 XCD
10 PKR0.09509 XCD
20 PKR0.19018 XCD
50 PKR0.47544 XCD
100 PKR0.95088 XCD
250 PKR2.37719 XCD
500 PKR4.75439 XCD
1000 PKR9.50877 XCD
2000 PKR19.01754 XCD
5000 PKR47.54385 XCD
10000 PKR95.08770 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / Pakistani Rupee
1 XCD105.16600 PKR
5 XCD525.83000 PKR
10 XCD1051.66000 PKR
20 XCD2103.32000 PKR
50 XCD5258.30000 PKR
100 XCD10516.60000 PKR
250 XCD26291.50000 PKR
500 XCD52583.00000 PKR
1000 XCD105166.00000 PKR
2000 XCD210332.00000 PKR
5000 XCD525830.00000 PKR
10000 XCD1051660.00000 PKR