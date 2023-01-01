1 روبية باكستانية إلى تالا ساموي

تحويل PKR إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١ pkr
٠٫٠١ wst

1.00000 PKR = 0.00975 WST

Mid-market exchange rate at 05:01
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9315583.19750.8080483.67291.36523.751428.4174
1EUR1.0735189.31250.86743.942861.465544.0271330.5061
1INR0.01201960.011196610.009712410.04414680.01640910.04509030.341566
1GBP1.237551.15287102.96114.54541.68954.6425535.168

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Samoan Tala
1 PKR0.00975 WST
5 PKR0.04876 WST
10 PKR0.09751 WST
20 PKR0.19502 WST
50 PKR0.48756 WST
100 PKR0.97511 WST
250 PKR2.43778 WST
500 PKR4.87556 WST
1000 PKR9.75111 WST
2000 PKR19.50222 WST
5000 PKR48.75555 WST
10000 PKR97.51110 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Pakistani Rupee
1 WST102.55200 PKR
5 WST512.76000 PKR
10 WST1025.52000 PKR
20 WST2051.04000 PKR
50 WST5127.60000 PKR
100 WST10255.20000 PKR
250 WST25638.00000 PKR
500 WST51276.00000 PKR
1000 WST102552.00000 PKR
2000 WST205104.00000 PKR
5000 WST512760.00000 PKR
10000 WST1025520.00000 PKR