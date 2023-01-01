10 روبية باكستانية إلى سوم أوزبكستاني

تحويل PKR إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

10 pkr
431.48 uzs

1.00000 PKR = 43.14790 UZS

Mid-market exchange rate at 05:01
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931683.1870.8080483.67291.36513.751428.4162
1EUR1.0734189.29290.86743.942491.46534.0267530.5019
1INR0.01202110.011199110.009713640.04415230.016410.0450960.341594
1GBP1.237551.15287102.94814.54541.689384.6425535.1665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Uzbekistan Som
1 PKR43.14790 UZS
5 PKR215.73950 UZS
10 PKR431.47900 UZS
20 PKR862.95800 UZS
50 PKR2157.39500 UZS
100 PKR4314.79000 UZS
250 PKR10786.97500 UZS
500 PKR21573.95000 UZS
1000 PKR43147.90000 UZS
2000 PKR86295.80000 UZS
5000 PKR215739.50000 UZS
10000 PKR431479.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / Pakistani Rupee
1 UZS0.02318 PKR
5 UZS0.11588 PKR
10 UZS0.23176 PKR
20 UZS0.46352 PKR
50 UZS1.15881 PKR
100 UZS2.31761 PKR
250 UZS5.79403 PKR
500 UZS11.58805 PKR
1000 UZS23.17610 PKR
2000 UZS46.35220 PKR
5000 UZS115.88050 PKR
10000 UZS231.76100 PKR