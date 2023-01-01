5 روبية باكستانية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل PKR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

5 pkr
0.12 ttd

1.00000 PKR = 0.02388 TTD

Mid-market exchange rate at 05:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.073489.28971.465461.649350.9633518.7308
1GBP1.1527411.2373102.9241.689221.90121.1104921.5909
1USD0.93160.808211183.1841.365251.536570.8974517.45
1INR0.01119950.009715950.012021510.01641240.01847190.01078870.209776

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار ترينيداد وتوباغو
1 PKR0.02388 TTD
5 PKR0.11942 TTD
10 PKR0.23883 TTD
20 PKR0.47767 TTD
50 PKR1.19416 TTD
100 PKR2.38833 TTD
250 PKR5.97082 TTD
500 PKR11.94165 TTD
1000 PKR23.88330 TTD
2000 PKR47.76660 TTD
5000 PKR119.41650 TTD
10000 PKR238.83300 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Pakistani Rupee
1 TTD41.87030 PKR
5 TTD209.35150 PKR
10 TTD418.70300 PKR
20 TTD837.40600 PKR
50 TTD2093.51500 PKR
100 TTD4187.03000 PKR
250 TTD10467.57500 PKR
500 TTD20935.15000 PKR
1000 TTD41870.30000 PKR
2000 TTD83740.60000 PKR
5000 TTD209351.50000 PKR
10000 TTD418703.00000 PKR