1 روبية باكستانية إلى ساماني طاجيكي

تحويل PKR إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

١ pkr
٠٫٠٤ tjs

1.00000 PKR = 0.03862 TJS

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9314583.18750.8082443.67291.36533.751628.4007
1EUR1.0736189.31010.867753.943231.465794.0277230.491
1INR0.0120210.011196910.009715930.04415210.01641230.04509810.341406
1GBP1.237251.15241102.92414.54431.689224.6416735.1388

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Tajikistani Somoni
1 PKR0.03862 TJS
5 PKR0.19309 TJS
10 PKR0.38617 TJS
20 PKR0.77234 TJS
50 PKR1.93086 TJS
100 PKR3.86172 TJS
250 PKR9.65430 TJS
500 PKR19.30860 TJS
1000 PKR38.61720 TJS
2000 PKR77.23440 TJS
5000 PKR193.08600 TJS
10000 PKR386.17200 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / Pakistani Rupee
1 TJS25.89520 PKR
5 TJS129.47600 PKR
10 TJS258.95200 PKR
20 TJS517.90400 PKR
50 TJS1294.76000 PKR
100 TJS2589.52000 PKR
250 TJS6473.80000 PKR
500 TJS12947.60000 PKR
1000 TJS25895.20000 PKR
2000 TJS51790.40000 PKR
5000 TJS129476.00000 PKR
10000 TJS258952.00000 PKR