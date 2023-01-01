ألف روبية باكستانية إلى جنيه سانت هيليني

تحويل PKR إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 pkr
2.85 shp

1.00000 PKR = 0.00285 SHP

Mid-market exchange rate at 02:36
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9313583.18750.8080163.67291.365053.751628.4
1EUR1.0737189.31840.86763.943591.465654.0280930.4931
1INR0.0120210.011195910.009713180.04415210.01640930.04509810.341397
1GBP1.23761.1526102.95314.545581.689394.6429835.1478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / جنيه سانت هيلانة
1 PKR0.00285 SHP
5 PKR0.01426 SHP
10 PKR0.02851 SHP
20 PKR0.05703 SHP
50 PKR0.14257 SHP
100 PKR0.28514 SHP
250 PKR0.71286 SHP
500 PKR1.42571 SHP
1000 PKR2.85142 SHP
2000 PKR5.70284 SHP
5000 PKR14.25710 SHP
10000 PKR28.51420 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Pakistani Rupee
1 SHP350.70300 PKR
5 SHP1753.51500 PKR
10 SHP3507.03000 PKR
20 SHP7014.06000 PKR
50 SHP17535.15000 PKR
100 SHP35070.30000 PKR
250 SHP87675.75000 PKR
500 SHP175351.50000 PKR
1000 SHP350703.00000 PKR
2000 SHP701406.00000 PKR
5000 SHP1753515.00000 PKR
10000 SHP3507030.00000 PKR