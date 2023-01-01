10 روبية باكستانية إلى فرنك رواندي

تحويل PKR إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pkr
٤٣ rwf

1.00000 PKR = 4.32146 RWF

Mid-market exchange rate at 02:36
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9313583.1690.8080163.67291.36493.751628.4012
1EUR1.0737189.29860.86753.943591.465494.0280930.4944
1INR0.01202370.011198410.009715340.04416190.01641120.04510820.341488
1GBP1.23761.15274102.9314.545581.68924.6429835.1493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Rwandan Franc
1 PKR4.32146 RWF
5 PKR21.60730 RWF
10 PKR43.21460 RWF
20 PKR86.42920 RWF
50 PKR216.07300 RWF
100 PKR432.14600 RWF
250 PKR1080.36500 RWF
500 PKR2160.73000 RWF
1000 PKR4321.46000 RWF
2000 PKR8642.92000 RWF
5000 PKR21607.30000 RWF
10000 PKR43214.60000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Pakistani Rupee
1 RWF0.23140 PKR
5 RWF1.15701 PKR
10 RWF2.31403 PKR
20 RWF4.62806 PKR
50 RWF11.57015 PKR
100 RWF23.14030 PKR
250 RWF57.85075 PKR
500 RWF115.70150 PKR
1000 RWF231.40300 PKR
2000 RWF462.80600 PKR
5000 RWF1157.01500 PKR
10000 RWF2314.03000 PKR