5 روبية باكستانية إلى دينار صربي

تحويل PKR إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

5 pkr
1.92 rsd

1.00000 PKR = 0.38413 RSD

Mid-market exchange rate at 04:44
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.073789.29751.465441.64830.963918.7325
1GBP1.1527411.23765102.9331.689211.899981.1111221.5929
1USD0.931350.807983183.1681.364851.535160.897817.4467
1INR0.01119850.009715070.012023910.01641080.01845850.0107950.209777

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الدينار الصربي
1 PKR0.38413 RSD
5 PKR1.92066 RSD
10 PKR3.84131 RSD
20 PKR7.68262 RSD
50 PKR19.20655 RSD
100 PKR38.41310 RSD
250 PKR96.03275 RSD
500 PKR192.06550 RSD
1000 PKR384.13100 RSD
2000 PKR768.26200 RSD
5000 PKR1920.65500 RSD
10000 PKR3841.31000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Pakistani Rupee
1 RSD2.60328 PKR
5 RSD13.01640 PKR
10 RSD26.03280 PKR
20 RSD52.06560 PKR
50 RSD130.16400 PKR
100 RSD260.32800 PKR
250 RSD650.82000 PKR
500 RSD1301.64000 PKR
1000 RSD2603.28000 PKR
2000 RSD5206.56000 PKR
5000 RSD13016.40000 PKR
10000 RSD26032.80000 PKR