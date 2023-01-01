1 روبية باكستانية إلى سول بيروفي

تحويل PKR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1 pkr
0.01 pen

1.00000 PKR = 0.01319 PEN

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.073789.30771.465441.647790.963518.7312
1GBP1.1528711.2378102.9571.689411.899631.1107921.594
1USD0.931350.807885183.17751.364851.534680.897417.4455
1INR0.01119720.009712780.012022510.01640890.01845070.0107890.209738

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Peruvian Nuevo Sol
1 PKR0.01319 PEN
5 PKR0.06597 PEN
10 PKR0.13194 PEN
20 PKR0.26388 PEN
50 PKR0.65970 PEN
100 PKR1.31941 PEN
250 PKR3.29853 PEN
500 PKR6.59705 PEN
1000 PKR13.19410 PEN
2000 PKR26.38820 PEN
5000 PKR65.97050 PEN
10000 PKR131.94100 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Pakistani Rupee
1 PEN75.79170 PKR
5 PEN378.95850 PKR
10 PEN757.91700 PKR
20 PEN1515.83400 PKR
50 PEN3789.58500 PKR
100 PEN7579.17000 PKR
250 PEN18947.92500 PKR
500 PEN37895.85000 PKR
1000 PEN75791.70000 PKR
2000 PEN151583.40000 PKR
5000 PEN378958.50000 PKR
10000 PEN757917.00000 PKR