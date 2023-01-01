1 روبية باكستانية إلى بالبوا بنمي

تحويل PKR إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١ pkr
٠٫٠٠ pab

1.00000 PKR = 0.00352 PAB

Mid-market exchange rate at 04:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.073789.29531.465331.647660.963518.7323
1GBP1.15311.2379102.9511.689421.899641.1109221.597
1USD0.931350.80782183.1661.364751.534570.897417.4465
1INR0.01119880.009713340.012024110.016410.01845180.01079050.209779

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Panamanian Balboa
1 PKR0.00352 PAB
5 PKR0.01759 PAB
10 PKR0.03519 PAB
20 PKR0.07037 PAB
50 PKR0.17593 PAB
100 PKR0.35186 PAB
250 PKR0.87966 PAB
500 PKR1.75933 PAB
1000 PKR3.51865 PAB
2000 PKR7.03730 PAB
5000 PKR17.59325 PAB
10000 PKR35.18650 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Pakistani Rupee
1 PAB284.20000 PKR
5 PAB1421.00000 PKR
10 PAB2842.00000 PKR
20 PAB5684.00000 PKR
50 PAB14210.00000 PKR
100 PAB28420.00000 PKR
250 PAB71050.00000 PKR
500 PAB142100.00000 PKR
1000 PAB284200.00000 PKR
2000 PAB568400.00000 PKR
5000 PAB1421000.00000 PKR
10000 PAB2842000.00000 PKR