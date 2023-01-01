ألف روبية باكستانية إلى كواشا ملاوية

تحويل PKR إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

1000 pkr
3954.12 mwk

1.00000 PKR = 3.95412 MWK

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9314583.1750.8077873.67291.36483.751628.4031
1EUR1.0736189.29670.86723.943231.465254.0277230.4936
1INR0.01202280.011198610.00971190.04415870.01640880.04510490.341486
1GBP1.237951.15314102.96614.546871.689554.6442935.1616

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Malawian Kwacha
1 PKR3.95412 MWK
5 PKR19.77060 MWK
10 PKR39.54120 MWK
20 PKR79.08240 MWK
50 PKR197.70600 MWK
100 PKR395.41200 MWK
250 PKR988.53000 MWK
500 PKR1977.06000 MWK
1000 PKR3954.12000 MWK
2000 PKR7908.24000 MWK
5000 PKR19770.60000 MWK
10000 PKR39541.20000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / Pakistani Rupee
1 MWK0.25290 PKR
5 MWK1.26450 PKR
10 MWK2.52901 PKR
20 MWK5.05802 PKR
50 MWK12.64505 PKR
100 MWK25.29010 PKR
250 MWK63.22525 PKR
500 MWK126.45050 PKR
1000 MWK252.90100 PKR
2000 MWK505.80200 PKR
5000 MWK1264.50500 PKR
10000 MWK2529.01000 PKR