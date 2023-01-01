10 روبية باكستانية إلى دينار أردني

تحويل PKR إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

10 pkr
0.025 jod

1.00000 PKR = 0.00250 JOD

Mid-market exchange rate at 03:47
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931883.1650.8083093.6731.365553.751628.4336
1EUR1.0732189.25270.86753.941861.465514.0262230.5149
1INR0.01202430.011204110.009719350.04416520.01641980.04511030.341894
1GBP1.237151.15274102.88814.544051.689394.6412935.1766

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / الدينار الأردني
1 PKR0.00250 JOD
5 PKR0.01248 JOD
10 PKR0.02496 JOD
20 PKR0.04992 JOD
50 PKR0.12481 JOD
100 PKR0.24961 JOD
250 PKR0.62403 JOD
500 PKR1.24806 JOD
1000 PKR2.49613 JOD
2000 PKR4.99226 JOD
5000 PKR12.48065 JOD
10000 PKR24.96130 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Pakistani Rupee
1 JOD400.62000 PKR
5 JOD2003.10000 PKR
10 JOD4006.20000 PKR
20 JOD8012.40000 PKR
50 JOD20031.00000 PKR
100 JOD40062.00000 PKR
250 JOD100155.00000 PKR
500 JOD200310.00000 PKR
1000 JOD400620.00000 PKR
2000 JOD801240.00000 PKR
5000 JOD2003100.00000 PKR
10000 JOD4006200.00000 PKR