10 روبية باكستانية إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل PKR إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pkr
٠٫٠٣ fkp

1.00000 PKR = 0.00284 FKP

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.073389.22561.465751.648440.963318.7293
1GBP1.1527411.23725102.8551.689651.900251.1104321.5903
1USD0.93170.808244183.1321.365651.535860.897517.4502
1INR0.01120750.009722420.012029110.01642750.0184750.01079610.20991

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / جنيه جزر فوكلاند
1 PKR0.00284 FKP
5 PKR0.01422 FKP
10 PKR0.02843 FKP
20 PKR0.05686 FKP
50 PKR0.14216 FKP
100 PKR0.28431 FKP
250 PKR0.71078 FKP
500 PKR1.42156 FKP
1000 PKR2.84312 FKP
2000 PKR5.68624 FKP
5000 PKR14.21560 FKP
10000 PKR28.43120 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Pakistani Rupee
1 FKP351.72600 PKR
5 FKP1758.63000 PKR
10 FKP3517.26000 PKR
20 FKP7034.52000 PKR
50 FKP17586.30000 PKR
100 FKP35172.60000 PKR
250 FKP87931.50000 PKR
500 FKP175863.00000 PKR
1000 FKP351726.00000 PKR
2000 FKP703452.00000 PKR
5000 FKP1758630.00000 PKR
10000 FKP3517260.00000 PKR