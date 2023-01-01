1 روبية باكستانية إلى ليك ألباني

تحويل PKR إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

١ pkr
٠٫٣٤ all

1.00000 PKR = 0.34482 ALL

Mid-market exchange rate at 02:33
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931983.1060.8083093.6731.365253.751628.4336
1EUR1.0731189.1810.86743.94151.465054.0258430.5121
1INR0.01203280.011213110.009726250.04419660.01642780.04514230.342137
1GBP1.237151.15287102.81514.544051.689024.6412935.1766

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / ليك ألباني
1 PKR0.34482 ALL
5 PKR1.72411 ALL
10 PKR3.44823 ALL
20 PKR6.89646 ALL
50 PKR17.24115 ALL
100 PKR34.48230 ALL
250 PKR86.20575 ALL
500 PKR172.41150 ALL
1000 PKR344.82300 ALL
2000 PKR689.64600 ALL
5000 PKR1724.11500 ALL
10000 PKR3448.23000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / Pakistani Rupee
1 ALL2.90004 PKR
5 ALL14.50020 PKR
10 ALL29.00040 PKR
20 ALL58.00080 PKR
50 ALL145.00200 PKR
100 ALL290.00400 PKR
250 ALL725.01000 PKR
500 ALL1450.02000 PKR
1000 ALL2900.04000 PKR
2000 ALL5800.08000 PKR
5000 ALL14500.20000 PKR
10000 ALL29000.40000 PKR