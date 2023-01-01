20 بيزو فلبيني إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل PHP إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ php
٦٫٥٣ szl

1.00000 PHP = 0.32651 SZL

Mid-market exchange rate at 02:04
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36520.93191.53410.8081791302.69149.5557.2807
1CAD0.73249310.6825961.123710.591986954.212109.5485.33306
1EUR1.07311.46511.646240.86731397.92160.487.81292
1AUD0.651850.8899060.60744610.526811849.15897.48744.74592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Swazi Lilangeni
1 PHP0.32651 SZL
5 PHP1.63254 SZL
10 PHP3.26509 SZL
20 PHP6.53018 SZL
50 PHP16.32545 SZL
100 PHP32.65090 SZL
250 PHP81.62725 SZL
500 PHP163.25450 SZL
1000 PHP326.50900 SZL
2000 PHP653.01800 SZL
5000 PHP1632.54500 SZL
10000 PHP3265.09000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Philippine Peso
1 SZL3.06270 PHP
5 SZL15.31350 PHP
10 SZL30.62700 PHP
20 SZL61.25400 PHP
50 SZL153.13500 PHP
100 SZL306.27000 PHP
250 SZL765.67500 PHP
500 SZL1531.35000 PHP
1000 SZL3062.70000 PHP
2000 SZL6125.40000 PHP
5000 SZL15313.50000 PHP
10000 SZL30627.00000 PHP