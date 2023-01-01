1 بيزو فلبيني إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل PHP إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫٣٣ szl

1.00000 PHP = 0.32677 SZL

Mid-market exchange rate at 02:03
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365250.93181.534210.8081791302.53149.547.2813
1CAD0.73246710.6825071.123760.591964954.06109.5335.33331
1EUR1.07321.4651911.646520.86731397.88160.497.81429
1AUD0.65180.889870.60734310.526771848.98997.47024.74595

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Swazi Lilangeni
1 PHP0.32677 SZL
5 PHP1.63387 SZL
10 PHP3.26774 SZL
20 PHP6.53548 SZL
50 PHP16.33870 SZL
100 PHP32.67740 SZL
250 PHP81.69350 SZL
500 PHP163.38700 SZL
1000 PHP326.77400 SZL
2000 PHP653.54800 SZL
5000 PHP1633.87000 SZL
10000 PHP3267.74000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Philippine Peso
1 SZL3.06022 PHP
5 SZL15.30110 PHP
10 SZL30.60220 PHP
20 SZL61.20440 PHP
50 SZL153.01100 PHP
100 SZL306.02200 PHP
250 SZL765.05500 PHP
500 SZL1530.11000 PHP
1000 SZL3060.22000 PHP
2000 SZL6120.44000 PHP
5000 SZL15301.10000 PHP
10000 SZL30602.20000 PHP