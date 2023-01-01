ألف بيزو فلبيني إلى تينغ كازاخستاني

تحويل PHP إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ php
٨٬٢٩٦٫٢٠ kzt

1.00000 PHP = 8.29620 KZT

Mid-market exchange rate at 01:03
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366350.93241.535040.8085381310.1149.5357.30125
1CAD0.73187710.6824031.123460.59175958.832109.4415.34362
1EUR1.07251.4654111.646330.86721405.08160.387.83059
1AUD0.651450.8901090.60741310.526722853.46597.41464.7564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / تنغي كازاخستاني
1 PHP8.29620 KZT
5 PHP41.48100 KZT
10 PHP82.96200 KZT
20 PHP165.92400 KZT
50 PHP414.81000 KZT
100 PHP829.62000 KZT
250 PHP2074.05000 KZT
500 PHP4148.10000 KZT
1000 PHP8296.20000 KZT
2000 PHP16592.40000 KZT
5000 PHP41481.00000 KZT
10000 PHP82962.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Philippine Peso
1 KZT0.12054 PHP
5 KZT0.60269 PHP
10 KZT1.20537 PHP
20 KZT2.41074 PHP
50 KZT6.02685 PHP
100 KZT12.05370 PHP
250 KZT30.13425 PHP
500 KZT60.26850 PHP
1000 KZT120.53700 PHP
2000 KZT241.07400 PHP
5000 KZT602.68500 PHP
10000 KZT1205.37000 PHP