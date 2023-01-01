500 بيزو فلبيني إلى دينار كويتي

تحويل PHP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

500 php
2.755 kwd

1.00000 PHP = 0.00551 KWD

Mid-market exchange rate at 01:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072589.17841.465411.64620.964218.7212
1GBP1.1532711.23685102.8441.689971.898471.1119821.5901
1USD0.93240.808505183.151.366351.534920.8989517.4557
1INR0.01121350.009723460.012026510.01643240.01845960.01081120.20993

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Kuwaiti Dinar
1 PHP0.00551 KWD
5 PHP0.02755 KWD
10 PHP0.05509 KWD
20 PHP0.11019 KWD
50 PHP0.27547 KWD
100 PHP0.55094 KWD
250 PHP1.37736 KWD
500 PHP2.75471 KWD
1000 PHP5.50942 KWD
2000 PHP11.01884 KWD
5000 PHP27.54710 KWD
10000 PHP55.09420 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Philippine Peso
1 KWD181.50700 PHP
5 KWD907.53500 PHP
10 KWD1815.07000 PHP
20 KWD3630.14000 PHP
50 KWD9075.35000 PHP
100 KWD18150.70000 PHP
250 KWD45376.75000 PHP
500 KWD90753.50000 PHP
1000 KWD181507.00000 PHP
2000 KWD363014.00000 PHP
5000 KWD907535.00000 PHP
10000 KWD1815070.00000 PHP