1 بيزو فلبيني إلى لاري جورجي

تحويل PHP إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫٠٥ gel

1.00000 PHP = 0.04832 GEL

Mid-market exchange rate at 00:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.072589.17841.465621.647340.9646518.7414
1GBP1.1533411.23695102.8521.690351.899931.1125721.6151
1USD0.93240.80844183.151.366551.535980.8994517.4745
1INR0.01121350.009722670.012026510.01643480.01847240.01081720.210156

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / لاري جورجي
1 PHP0.04832 GEL
5 PHP0.24159 GEL
10 PHP0.48318 GEL
20 PHP0.96635 GEL
50 PHP2.41587 GEL
100 PHP4.83175 GEL
250 PHP12.07938 GEL
500 PHP24.15875 GEL
1000 PHP48.31750 GEL
2000 PHP96.63500 GEL
5000 PHP241.58750 GEL
10000 PHP483.17500 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Philippine Peso
1 GEL20.69640 PHP
5 GEL103.48200 PHP
10 GEL206.96400 PHP
20 GEL413.92800 PHP
50 GEL1034.82000 PHP
100 GEL2069.64000 PHP
250 GEL5174.10000 PHP
500 GEL10348.20000 PHP
1000 GEL20696.40000 PHP
2000 GEL41392.80000 PHP
5000 GEL103482.00000 PHP
10000 GEL206964.00000 PHP