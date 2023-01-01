1 بيزو فلبيني إلى ليك ألباني

تحويل PHP إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

١ php
١٫٧٥ all

1.00000 PHP = 1.75062 ALL

Mid-market exchange rate at 23:37
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.3660.932251.535040.8083751309.73149.4357.30125
1CAD0.73206410.682451.123750.591782958.807109.3965.34499
1EUR1.07271.4653111.646630.867151404.95160.3157.83205
1AUD0.651450.8898810.60729910.526616853.22497.34944.7564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / ليك ألباني
1 PHP1.75062 ALL
5 PHP8.75310 ALL
10 PHP17.50620 ALL
20 PHP35.01240 ALL
50 PHP87.53100 ALL
100 PHP175.06200 ALL
250 PHP437.65500 ALL
500 PHP875.31000 ALL
1000 PHP1750.62000 ALL
2000 PHP3501.24000 ALL
5000 PHP8753.10000 ALL
10000 PHP17506.20000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / Philippine Peso
1 ALL0.57123 PHP
5 ALL2.85613 PHP
10 ALL5.71226 PHP
20 ALL11.42452 PHP
50 ALL28.56130 PHP
100 ALL57.12260 PHP
250 ALL142.80650 PHP
500 ALL285.61300 PHP
1000 ALL571.22600 PHP
2000 ALL1142.45200 PHP
5000 ALL2856.13000 PHP
10000 ALL5712.26000 PHP