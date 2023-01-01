10 كينا بابوا غينيا الجديدة إلى كرونة دنماركية

تحويل PGK إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pgk
١٨٫٧٥ dkk

1.00000 PGK = 1.87503 DKK

Mid-market exchange rate at 22:20
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0725589.18251.465531.648180.9646518.7257
1GBP1.153811.2375102.8981.690921.901651.1130121.6055
1USD0.932350.808081183.151.36641.536690.899417.459
1INR0.0112130.009718350.012026510.0164330.01848090.01081660.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بابوا غينيا الجديدة كيناس

PGK إلى USD

PGK إلى EUR

PGK إلى GBP

PGK إلى INR

PGK إلى JPY

PGK إلى RUB

PGK إلى AUD

PGK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / كرونة دانمركية
1 PGK1.87503 DKK
5 PGK9.37515 DKK
10 PGK18.75030 DKK
20 PGK37.50060 DKK
50 PGK93.75150 DKK
100 PGK187.50300 DKK
250 PGK468.75750 DKK
500 PGK937.51500 DKK
1000 PGK1875.03000 DKK
2000 PGK3750.06000 DKK
5000 PGK9375.15000 DKK
10000 PGK18750.30000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / Papua New Guinean Kina
1 DKK0.53333 PGK
5 DKK2.66663 PGK
10 DKK5.33326 PGK
20 DKK10.66652 PGK
50 DKK26.66630 PGK
100 DKK53.33260 PGK
250 DKK133.33150 PGK
500 DKK266.66300 PGK
1000 DKK533.32600 PGK
2000 DKK1066.65200 PGK
5000 DKK2666.63000 PGK
10000 DKK5333.26000 PGK