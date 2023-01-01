5 سول بيروفي إلى فرنك رواندي

تحويل PEN إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

٥ pen
١٬٦٣٨ rwf

1.00000 PEN = 327.53100 RWF

Mid-market exchange rate at 22:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.0728589.20751.465671.648640.9644518.7309
1GBP1.1534711.23755102.9021.690681.901731.1124621.6064
1USD0.93210.808048183.151.366151.536690.89917.459
1INR0.01120980.009717960.012026510.01642990.01848090.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Rwandan Franc
1 PEN327.53100 RWF
5 PEN1637.65500 RWF
10 PEN3275.31000 RWF
20 PEN6550.62000 RWF
50 PEN16376.55000 RWF
100 PEN32753.10000 RWF
250 PEN81882.75000 RWF
500 PEN163765.50000 RWF
1000 PEN327531.00000 RWF
2000 PEN655062.00000 RWF
5000 PEN1637655.00000 RWF
10000 PEN3275310.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Peruvian Nuevo Sol
1 RWF0.00305 PEN
5 RWF0.01527 PEN
10 RWF0.03053 PEN
20 RWF0.06106 PEN
50 RWF0.15266 PEN
100 RWF0.30531 PEN
250 RWF0.76329 PEN
500 RWF1.52657 PEN
1000 RWF3.05314 PEN
2000 RWF6.10628 PEN
5000 RWF15.26570 PEN
10000 RWF30.53140 PEN