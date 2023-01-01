5 سول بيروفي إلى دولار بروني

تحويل PEN إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

٥ pen
١٫٨١ bnd

1.00000 PEN = 0.36143 BND

Mid-market exchange rate at 20:58
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سولس

PEN إلى USD

PEN إلى EUR

PEN إلى GBP

PEN إلى INR

PEN إلى JPY

PEN إلى RUB

PEN إلى AUD

PEN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / دولار بروني
1 PEN0.36143 BND
5 PEN1.80714 BND
10 PEN3.61428 BND
20 PEN7.22856 BND
50 PEN18.07140 BND
100 PEN36.14280 BND
250 PEN90.35700 BND
500 PEN180.71400 BND
1000 PEN361.42800 BND
2000 PEN722.85600 BND
5000 PEN1807.14000 BND
10000 PEN3614.28000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / Peruvian Nuevo Sol
1 BND2.76680 PEN
5 BND13.83400 PEN
10 BND27.66800 PEN
20 BND55.33600 PEN
50 BND138.34000 PEN
100 BND276.68000 PEN
250 BND691.70000 PEN
500 BND1383.40000 PEN
1000 BND2766.80000 PEN
2000 BND5533.60000 PEN
5000 BND13834.00000 PEN
10000 BND27668.00000 PEN