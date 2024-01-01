1 بالبوا بنمي إلى جنيه مانكس

تحويل PAB إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1 pab
0.76 imp

B/.1.000 PAB = £0.7559 IMP

Mid-market exchange rate at 15:18
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PAB إلى IMP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8461.11993.8031.5121.6480.94921.397
1 GBP1.18211.323110.8711.7871.9481.12125.29
1 USD0.8940.756183.8121.3511.4730.84819.118
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنما

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / جنيه جزيرة مان
1 PAB٠٫٧٥٥٩٤ IMP
5 PAB٣٫٧٧٩٧٢ IMP
10 PAB٧٫٥٥٩٤٤ IMP
20 PAB١٥٫١١٨٨٨ IMP
50 PAB٣٧٫٧٩٧٢٠ IMP
100 PAB٧٥٫٥٩٤٤٠ IMP
250 PAB١٨٨٫٩٨٦٠٠ IMP
500 PAB٣٧٧٫٩٧٢٠٠ IMP
1000 PAB٧٥٥٫٩٤٤٠٠ IMP
2000 PAB١٬٥١١٫٨٨٨٠٠ IMP
5000 PAB٣٬٧٧٩٫٧٢٠٠٠ IMP
10000 PAB٧٬٥٥٩٫٤٤٠٠٠ IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Panamanian Balboa
1 IMP١٫٣٢٢٨٥ PAB
5 IMP٦٫٦١٤٢٥ PAB
10 IMP١٣٫٢٢٨٥٠ PAB
20 IMP٢٦٫٤٥٧٠٠ PAB
50 IMP٦٦٫١٤٢٥٠ PAB
100 IMP١٣٢٫٢٨٥٠٠ PAB
250 IMP٣٣٠٫٧١٢٥٠ PAB
500 IMP٦٦١٫٤٢٥٠٠ PAB
1000 IMP١٬٣٢٢٫٨٥٠٠٠ PAB
2000 IMP٢٬٦٤٥٫٧٠٠٠٠ PAB
5000 IMP٦٬٦١٤٫٢٥٠٠٠ PAB
10000 IMP١٣٬٢٢٨٫٥٠٠٠٠ PAB