5 ريال عماني إلى تالا ساموي

تحويل OMR إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

5 omr
35.27 wst

ر.ع.1.000 OMR = WS$7.055 WST

Mid-market exchange rate at 14:19
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OMR إلى WST مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11693.5291.511.6490.94821.349
1 GBP1.18111.318110.4551.7831.9471.1225.212
1 USD0.8960.759183.8341.3531.4780.8519.136
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Samoan Tala
1 OMR٧٫٠٥٤٦٩ WST
5 OMR٣٥٫٢٧٣٤٥ WST
10 OMR٧٠٫٥٤٦٩٠ WST
20 OMR١٤١٫٠٩٣٨٠ WST
50 OMR٣٥٢٫٧٣٤٥٠ WST
100 OMR٧٠٥٫٤٦٩٠٠ WST
250 OMR١٬٧٦٣٫٦٧٢٥٠ WST
500 OMR٣٬٥٢٧٫٣٤٥٠٠ WST
1000 OMR٧٬٠٥٤٫٦٩٠٠٠ WST
2000 OMR١٤٬١٠٩٫٣٨٠٠٠ WST
5000 OMR٣٥٬٢٧٣٫٤٥٠٠٠ WST
10000 OMR٧٠٬٥٤٦٫٩٠٠٠٠ WST
معدلات التحويل Samoan Tala / الريال العماني
1 WST٠٫١٤١٧٥ OMR
5 WST٠٫٧٠٨٧٥ OMR
10 WST١٫٤١٧٥٠ OMR
20 WST٢٫٨٣٥٠٠ OMR
50 WST٧٫٠٨٧٥٠ OMR
100 WST١٤٫١٧٥٠٠ OMR
250 WST٣٥٫٤٣٧٥٠ OMR
500 WST٧٠٫٨٧٥٠٠ OMR
1000 WST١٤١٫٧٥٠٠٠ OMR
2000 WST٢٨٣٫٥٠٠٠٠ OMR
5000 WST٧٠٨٫٧٥٠٠٠ OMR
10000 WST١٬٤١٧٫٥٠٠٠٠ OMR