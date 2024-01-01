5,000 ريال عماني إلى فرنك رواندي

تحويل OMR إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

5,000 omr
17,227,900 rwf

ر.ع.1.000 OMR = R₣3,446 RWF

Mid-market exchange rate at 13:40
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OMR إلى RWF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.1861.5081.6510.94821.402
1 GBP1.1811.311110.0051.7811.9491.11925.265
1 USD0.90.763183.8871.3581.4860.85419.267
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Rwandan Franc
1 OMR٣٬٤٤٥٫٥٨٠٠٠ RWF
5 OMR١٧٬٢٢٧٫٩٠٠٠٠ RWF
10 OMR٣٤٬٤٥٥٫٨٠٠٠٠ RWF
20 OMR٦٨٬٩١١٫٦٠٠٠٠ RWF
50 OMR١٧٢٬٢٧٩٫٠٠٠٠٠ RWF
100 OMR٣٤٤٬٥٥٨٫٠٠٠٠٠ RWF
250 OMR٨٦١٬٣٩٥٫٠٠٠٠٠ RWF
500 OMR١٬٧٢٢٬٧٩٠٫٠٠٠٠٠ RWF
1000 OMR٣٬٤٤٥٬٥٨٠٫٠٠٠٠٠ RWF
2000 OMR٦٬٨٩١٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ RWF
5000 OMR١٧٬٢٢٧٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 OMR٣٤٬٤٥٥٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الريال العماني
1 RWF٠٫٠٠٠٢٩ OMR
5 RWF٠٫٠٠١٤٥ OMR
10 RWF٠٫٠٠٢٩٠ OMR
20 RWF٠٫٠٠٥٨٠ OMR
50 RWF٠٫٠١٤٥١ OMR
100 RWF٠٫٠٢٩٠٢ OMR
250 RWF٠٫٠٧٢٥٦ OMR
500 RWF٠٫١٤٥١١ OMR
1000 RWF٠٫٢٩٠٢٣ OMR
2000 RWF٠٫٥٨٠٤٥ OMR
5000 RWF١٫٤٥١١٤ OMR
10000 RWF٢٫٩٠٢٢٧ OMR